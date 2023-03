GF Vip, diretta 20 marzo: terza finalista e nuovo eliminato. Daniele Dal Moro non ci sarà

Stasera, lunedì 20 marzo, in prima serata su Canale 5 quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata di questa scoprire chi sarà il terzo finalista e il nuovo eliminato.

Daniele non sarà in studio

Dopo l'espulsione di sabato scorso Daniele Dal Moro si è sfogato su Instagram annunciando che non sarà presente nella puntata che andrà in onda questa sera. «Dovevo essere in studio lunedì - ha scritto Dal Moro - Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa».

La terza finalista

Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon questa sera sono al televoto che avrà un duplice verdetto: decreterà la terza finalista di “Gf Vip 7” e anche chi dovrà abbandonare il gioco e la Casa, in base a chi sarà la più votata e chi la meno votata dal pubblico.

