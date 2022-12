Gf Vip, Antonino Spinalbese e il flirt con Oriana Marzoli. La critica delle sorelle: «Se piace a lui...»

di Redazione web

Antonino Spinalbese ha ricevuto una grande sorpresa da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip: le due sorelle Assunta e Lucia, alle quali è profondamente legato, sono entrate nel giardino della Casa per poterlo incontrare.

Tra lacrime e ricordi del passato, non sono mancati i riferimenti ai flirt di Spinalbese, e il commento su Oriana Marzoli non è passato inosservato...

Cosa è successo

Le due sorelle non sarebbero molto convinte della situazione sentimentale del fratello Antonino, in particolare quella che si è creata con Oriana. Quando il conduttore Signorini ha chiesto ad Assunta e Lucia di dare un giudizio sincero sulla showgirl venezuelana, la sorella maggiore ha risposto: «Se piace a lui...».

Sotto lo sguardo sconvolto di Oriana, la sorella ha motivato la sua risposta: «Non entriamo in merito, la vita sentimentale è solo sua. Anche con Belen non abbiamo fatto commenti, decide lui con chi stare». Poi, ha commentato il rapporto con Antonella Fiordelisi: «Lei mi piace tantissimo, è l’amica perfetta per mio fratello».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 09:12

