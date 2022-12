Antonino Spinalbese, lacrime al Gf Vip. Incontro con le due sorelle: «La gente ti giudicherà sempre»

Antonino Spinalbese ha vissuto un momento emozionante durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip: l'hair stylist ha avuto l'opportunità di incontrare le due sorelle, con le quali ha un rapporto molto speciale.

Cosa è successo

L'hair stylist ha parlato spesso dentro la Casa del Gf Vip del suo legame con la famiglia che si è rafforzato dopo la morte del papà: «Ho fatto da genitore alle mie sorelle», ha raccontato.

«Tu sei il regalo più bello che potessi ricevere nella vita. Non mi ricordo un giorno senza di te, per questo motivo ora mi manchi da morire», gli ha riferito la sorella Assunta tra le lacrime. Poi conclude commentando il suo percorso: «Fai bene o fai male la gente ti giudicherà sempre, continua così».

Ma le sorprese per Antonino non finiscono qui... infatti è entrata a sorpresa la sorella minore, Lucia, che, tra le lacrime, ha rivolto solo belle parole nei confronti del fratello: «Ti stai aprendo tantissimo e io sono infinitamente orgogliosa di te». Poi ha continuato: «Sei un padre meraviglioso, non dimenticarlo mai. Sia con me che con Luna», ha concluso Lucia.

