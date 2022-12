Gf Vip, Edoardo Donnamaria geloso di Antonino Spinalbese: «Sei un porco». Interviene Antonella Fiordelisi

Scintille al Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese a causa di Antonella Fiordelisi. Protagonista di un doppio triangolo, l'hair stylist si è ritrovato al centro della coppia "Donnalisi". Durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato dei filmati ai telespettatori in cui Edoardo si è mostrato geloso del rapporto che sta nascendo tra Antonella e Antonino: «Parli di Antonino tutto il giorno, hai rotto il c***o».

Cosa è successo

Il volto di Forum, durante la settimana, ha dato del "porco" a Spinalbese, perché a suo dire sta intralciando la relazione che sta nascendo tra di lui e Antonella. Durante la puntata però Edoardo si è scusato per il termine utilizzato e ha aggiunto: «Io me la prendo solo con Antonella, non con lui».

Prima di terminare il confronto, Antonella ha ammesso di divertirsi e di godere di questa dinamica che si è creata. La pensano diversamente i due vipponi: Edoardo ha detto che non c'è nulla di cui «godere», Antonino ha concluso: «Da uno a dieci godo 1». Ma Alfonso Signorini non ci sta e lo attacca: «Non sei stato affatto sincero Antonino, fattelo dire».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 23:25

