Gf Vip, anticipazioni: sorpresa per Antonino, confronto fra donne e il caso Mehmet. Ecco tutti i dettagli

Si prevede una puntata scoppiettante quella di stasera al Gf Vip. A dare le anticipazioni è la pagina The Pipol Gossip, che su Instagram ha riportato alcuni interessanti retroscena che avranno come protagonisti Antonino Spinalbese, Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti e, udite udite, anche Gegia.

Leggi anche > GF Vip, «chi si sposa per soldi è una p.......a»: la frase di Edoardo davanti a Giaele fa discutere

Partendo dall’ex compagno di Belen Rodriguez, sembra che al noto hair stylist verrà fatta una sorpresa molto speciale organizzata dalle due sorelle, che entreranno in casa per incontrarlo. Ci sarà, inoltre, uno scontro infuocato fra tre primedonne come Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Questo perchè il rapporto fra la Rossetti e la Goich è altalenante: a volte sembrano amarsi alla follia, altre volte no. Ma su cosa c’entri in tutto questo Pamela Prati, non è ancora chiaro.

Le anticipazioni

Si parlerà anche di Nikita Pelizon che è gelosa di Luca Onestini e, a detta di Patrizia Rossetti, subisce la gelosia di Wilma Goich che non vede di buon occhio il suo rapporto con Daniele Del Moro. Wilma però non è gelosa solo di Nikita ma anche di Micol Incorvaia, mentre, è risaputo che Edoardo Donnamaria, non ha mai "digerito" il rapporto di grande confidenza che Antonino Spinalbese ha con Antonella Fiordelisi.

Il caso Mehmet

Si tornerà a parlare del caso di Mehmet, il presunto fidanzato della comica Gegia. Il "fidanzato" della comica pugliese, conosciuto in un aeroporto ad Istanbul, a detta di Gegia, sarebbe stato impegnato a lungo per lavoro in Burkina Faso, paese dal quale non avrebbe potuto muoversi a causa della guerra civile. Ufficialmente, fra i due non c’è neanche stato un bacio. In molti, si chiedono se la comica non sia in realtà vittima di una sorta di truffatore. Gegia è pronta per la sua rivincita: Mehmet sarà in studio facendo crollare l'analogia con il "caso Mark Caltagirone".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA