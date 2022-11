Gf Vip, Clizia Incorvaia cambia idea: questa sera entrerà in casa. Ecco i dettagli

Anticipazioni del Gf Vip. Al centro della puntata di questa sera ci sarà l'argomento Micol Incorvaia, su cui è montato un caso perchè è stata presa di mira da Antonella Fiordelisi in quanto ex di Edoardo Donnamaria. Ma senza un reale motivo, visto che Micol e Edoardo non hanno più interesse reciproco. E ora Antonella prosegue la sua crociata contro Micol con l'appoggio anche di Patrizia Rossetti e Wilma Goich. In gruppo hanno fatto battutine e insulti sui capelli sporchi e altri episodi di poco conto. Ma negli ultimi giorni Antonella è tornata a lanciare critiche, più forti di prima. E' per questo che interverrà questa sera in diretta la sorella di Micol, Clizia.

A rivelarlo è stato prima Mattino 5, che hanno parlato del ritorno di un’ex protagonista del GF e di una sorpresa per Patrizia. Poi sono arrivate le anticipazioni ufficiali per stasera.

L'incontro

Stasera Micol incontrerà sua sorella Clizia, che avrà modo di parlare degli attacchi alla Vippona. Non è chiaro se Alfonso Signorini mostrerà i filmati in cui Wilma, Antonella e Patrizia insultano Micol. Ma contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, Clizia Incorvaia ha smentito se stessa. Dopo i primi insulti di Antonella e Oriana alla sorella, l'ex gieffina aveva detto di non voler intervenire in puntata per un confronto. Che ne aveva parlato sui social per accendere i riflettori sul caso, non in cerca di un confronto. Il confronto però le è stato offerto e stavolta ha accettato: come mai avrà cambiato idea?

