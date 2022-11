Gf Vip, Signorini tossisce in diretta: «Tranquilli niente Covid, solo bronchite». Poi lo sfogo

Dopo i numerosi casi di Covid all'interno della casa del Grande Fratello Vip anche un semplice colpo di tosse di Alfonso Signorini mette tutti in allerta. Il conduttore è apparso un po' raffreddato anche nelle puntate scorse, ma ci ha tenuto a tranquillizzare in diretta il suo pubblico.

Sono sei i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip attualmente in isolamento e ogni giorno, al primo malore dei vipponi, aumenta la paura di un nuovo positivo al Covid. Un timore che ha colpito anche Alfonso Signorini. Il conduttore durante la diretta di lunedì 21 novembre è stato colpito da un attacco di tosse, interrotto da una battuta.

Per nofar preoccupare nessuno e soprattutto per mettere subito la situazione in chiaro Signorini ha messo subito le mani avanti scherzando: «Poteva mancare il mio colpo di tosse? Ragazzi, io sono felicemente negativo. Mi spiace per quelli che gufano, ma io sto benissimo». Applausi in studio

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 23:10

