GF Vip, Alberto De Pisis positivo al Covid. La reazione di Giaele de Donà: «Siamo a Squid Game». Ira del web

Alberto De Pisis positivo al Covid 19. Salgono ora a sei i contagi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La notizia è stata confermata con un comunicato ufficiale, ma come sempre sul web la notizia si era già propagata. Dopo la scoperta della positività di Alberto è stata attuata una nuova sanificazione della casa.

«In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile». Questo il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip che annuncia la positività di Alberto De Pisis, che si aggiunge agli altri cinque vipponi attualmente in isolamento: Wilma Giuch, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Contagiata anche Pamela Prati, che ha scoperto di essere stata contagiata subito dopo l'eliminazione

La reazione di Giaele De Dona

In giornata i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati temporaneamente isolati nella stanza da letto e il primo a parlare della positività di Alberto è stato Edoardo Tavassi seguito da Giaele ha commentato: «Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato».

Come da prassi il Grande Fratello Vip effettua tamponi giornalieri dopo gli ultimi contagi e vipponi sono sempre più preoccupati: «È Squid Game. L'ultimo che rimane vince, ogni giorno perdiamo concorrenti». Alberto De Pisis era anche al televoto che si sarebbe dovuto chiudere lunedì per la scelta del preferito.

Bufera sul web

Questo nuovo annuncio sulla positività di un altro concorrente del Grande Fratello Vip indigna il web che è preoccupato per la salute dei vipponi ancora salvi nella casa. «Ma stanno aspettando di farli ammalare tutti?», si chiedono e ancora «Ma non è meglio sospendere il gioco?».

La richiesta della sospensione temporanea del GF Vip è quella che prevale di più. In vista dei Mondiali di calcio il reality ha già cancellato la puntata del giovedì mantenendo quella del lunedì sera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Novembre 2022, 17:48

