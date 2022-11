Gf Vip, la diretta di lunedì 21 novembre: Taylor Mega (ex di Alberto e Giaele) ospite nella Casa

Dopo una settimana d'attesa e di mezzo un nuovo caso Covid, questa sera torna la diretta del Grande Fratello Vip che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Ospite della diciottesima puntata Taylor Mega, "ex" di Alberto De Pisis e di Giaele De Donà.

GF Vip, Alberto De Pisis positivo al Covid. La reazione di Giaele de Donà: «Siamo a Squid Game». Ira del web

GF Vip, anticipazioni puntata 21 novembre

Le coppie della Casa del Grande Fratello Vip - sia quelle ormai consolidate, sia quelle che stanno nascendo ora - vivono amori passionali ma anche travagliati come quello tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ma anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

E, a proposito di coppie e di equilibri amorosi, dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt del passato, Taylor Mega sarà ospite del Gf Vip per incontrare Giaele De Donà (e per la gioia di Edoardo Tavassi).

Giaele De Donà e il flirt con Taylor Mega

A fine settembre mentre i vipponi si stavano ancora conoscendo, Giaele De Donà ha confessato di aver avuto un flirt con Taylor Mega: «L’ultima amica che ho adesso a cui sono più legata - aveva detto Giaele - Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”».

Taylor Mega ha avuto una relazione anche con Alberto De Pisis attulamente in isolamento perchè risultato positivo al Covid -19.

Covid al GF Vip, Alfonso Signorini : «A portarlo nella casa i nuovi arrivati, non facciamo caccia alle streghe». Ecco come stanno i vipponi

Le sorprese

Oltre a Taylor Mega ci sarà una nuova sorpresa, questa volta per il piccolo di casa: George Ciupilan, infatti, riceverà un videomessaggio da parte di suo padre.

Al televoto

Al televoto per il preferito questa sera ci sono: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 16:18

