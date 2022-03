Gf Vip, Alex Belli contro David Silvestri: «Pubblico appassionato dalla mia chimica, non per la tua iguana»

Il Grande Fratello Vip è ormai finito ma le polemiche fra gli ex concorrenti continuano. A scontrarsi stavolta uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, Alex Belli e il secondo classificato Davide Silvestri.

Isola dei Famosi, il retroscena di Nicola Savino: «Ecco cosa fa Ilary Blasi durante gli spot…»

Alex Belli (Instagram)

Gf Vip, Alex Belli contro David Silvestri

Alex Belli risponde via social a Davide Silvestri, secondo classificato al Gf Vip. Davide ospite di “Casa Chi” su Instagram ha confessato che durante la sua permanenza della casa era ormai stufo del triangolo amoroso fra Alex, Delia Duran e Soleil Sorge, di cui si è discusso in molte dirette del reality: «Se è vero che non sopportavo più Alex Belli? Ad un certo punto – ha rivelato - ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero. Quando se n’è andato ero contento che se ne fosse andato e gliel’ho detto. Non ho mai nascosto quello che penso. Peccato che si sia perso in questa storia, mi dispiace perché prima ci siamo divertiti e abbiamo portato tanti momenti d’arte. Io ho anche provato a bloccarlo e a dirgli “basta torna a divertirti smettila, lascia stare questa cosa che non esiste e ti fa male molla”. Questi erano consigli che gli davo in maniera molto sincera».

Davide Silvestri (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Alex non ha perso tempo e sul social, dopo aver riportato le esternazioni di Davide sul suo conto, ha commentato: «Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me! Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA