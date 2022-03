L'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi non è ancora arrivata: «Ecco perché»

Manca ancora qualcuno nel cast dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi, in coppia con il fratello Edoardo, non è ancora arrivata in Honduras e non ci sono neanche i Cugini di Campagna. C’è grande attesa, da parte del pubblico, per l’entrata in scena dei fratelli Tavassi. Ci sono diverse ipotesi sul perché la coppia sia stata trattenuta in albergo.

La prima riguarderebbe la scelta della produzione di far arrivare i concorrenti in momenti diversi. La seconda è stata riportata da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram: «Come già da settimane, al tempo dei posati per TV Sorrisi e Canzoni, trapelava il Covid di uno dei Cugini di Campagna. Si vocifera che la quarantena si sia prolungata anche per gli altri due. Per la Signora, nello specifico. Per questo ancora non li abbiamo visti».

Questa è solo un'ipotesi. Quel che è certo è che i due fratelli entreranno in gioco a partire dalla puntata di lunedì prossimo. Anche le pagine fan di Guendalina si sono mobilitate in queste ore annunciando il loro "approdo": «Questa sera la nostra Guendalina non entrerà ancora ufficialmente in gioco insieme al fratello, ma soltanto lunedì non perdiamoci la puntata!»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 16:51

