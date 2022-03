Amici, Daniele Silvestri replica a LDA e Calma che avevano detto «La Paranza? Ridicola»

Daniele Silvestri replica a LDA e Calma chiudendo la polemica scoppiata ad Amici attorno al brano "La Paranza". I due giovani allievi della scuola avevano commentato la scelta del coach Rudy Zerby di interpretare il brano del cantautore durante la puntata del serale definendo la canzone «ridicola». L'insegnante li aveva rimproverati ed era intervenuto anche Gigi D'Alessio, papà di LDA, per dargli ragione.

Nel daytime era andato in onda uno sfogo dei due allievi contro un brano assegnato per il Serale. LDA, e Calma si sono lamentati della canzone La Paranza di Daniele Silvestri: «Vestiamoci da papere e andiamo sul palco vestiti così. Io resto allibito... Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l'artista, ma io non lo faccio. A tutto c'è un limite. La paranza è una danza che si balla con la panza, qui si parla del mio futuro... Pure il Pulcino Pio ha avuto successo. Io lo so che Rudy mi farà il cazziatone, ma che me lo faccia. Gli diro che questa roba non la canto perché è ridicola per me», le parole di LDA. Anche Calma è apparso d'accordo con lui: «Qui significa andare a fare i giullari di corte».

Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio. — Daniele Silvestri (@daniesilvestri) March 25, 2022

Amici, la replica di Daniele Silvestri

In queste ore, è intervenuto proprio Daniele Silvestri, che portò "La Paranza" a Sanremo nel 2007 (classificandosi al quarto posto). Il cantante spegne le polemiche con un pizzico di ironia su Twitter: «Comunque pure secondo me è un po’ Pulcino Pio».

