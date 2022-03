Isola dei Famosi, il retroscena di Nicola Savino: «Ecco cosa fa Ilary Blasi durante gli spot…»

Nicola Savino, opinionista dell’Isola dei Famosi, svela un divertente “retroscena” sul reality di Canale 5. Oggetto dello scoop proprio la conduttrice, Ilary Blasi.

Ilary Blasi nel video di Nicola Savino postato nelle stories di Instagram

Isola dei Famosi, il retroscena di Nicola Savino

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è appena partita ma è già entrata nel vivo con i concorrenti da poco sbarcati in Honduras che non risparmiavano liti e ripicche. Benché la conduzione della Blasi sia abbastanza veloce e scoppiettante la trasmissione, con le varie prove, spostamenti in altre isole, battibecchi e nomination, è molto lunga e Ilary naturalmente sembra risentirne, soprattutto dal punto di vista fisico.

Oltre a sedersi comodamente sul pavimento dello studio mentre è collegata con i concorrenti, la conduttrice ha però un altro trucchetto, svelato dall’opinionista Nicola Savino nelle stories di Instagram. Nel video condiviso Savino inquadra Ilary accomodata su una poltrona che durante la diretta scompare magicamente: «Allora – spiega Nicola - tutto il tempo, quando c’è la pubblicità Ilary si mette qui perché così si siede…». La Blasi ride divertita e mostrando le gambe si giustifica: «Le caviglie so' du zampogne!», provocando la reazione del suo improvvisato videomaker: «Brava… La Sora Lella, subito Sora Lella!»

