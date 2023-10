GF, Lorenzo Remotti squalificato (forse) per la frase sessista su Beatrice Luzzi? Ecco cosa ha detto

Nella casa del Grande Fratello occhi puntati su Lorenzo Remotti. Il gieffino ha espresso apertamente il suo disappunto nei confronti di Beatrice Luzzi. Le sue parole hanno suscitato molta attenzione e discussione tra i concorrenti. Lorenzo ha manifestato la sua antipatia per Beatrice, suggerendo che il suo carattere spigoloso sia dovuto alla mancanza di affetto maschile.

Le parole di Lorenzo Remotti su Beatrice Luzzi

Lorenzo ha sostenuto che se Beatrice avesse un compagno che la rende felice in tutti i sensi, sarebbe una persona molto diversa e «più docile».

Queste tensioni potrebbero influenzare il televoto (senza contare che per alcuni meriterebbe la squalifica), in quanto entrambi sono in nomination e il vincitore potrebbe decidere chi nominare per l'eliminazione nella prossima puntata. Il video che mostra le opinioni di Lorenzo potrebbe spingere Beatrice a nominarlo. Intanto, la prossima puntata in diretta su Canale 5 si avvicina e in molti sono sicuri che le parole di Lorenzo non passeranno inosservate.

