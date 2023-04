Edoardo Tavassi, la vendetta della mamma dopo la finale: «Gli ho detto di andare a ca***e»

di Redazione Web

Dopo la finale del GfVip 7, Guendalina Tavassi ha iniziato una diretta Instagram. La sorella di Edoardo Tavassi ha mostrato quanto accaduto dietro le quinte riprendendo la mamma Emanuela Fuin. Nel video, infatti, si possono notare alcune scene particolari che hanno fatto tanto parlare. Sembrerebbe, infatti, che Emanuela si sia rifiutata di abbracciare gli ex concorrenti che hanno criticato il figlio durante il reality. Ma... procediamo con ordine.

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si abbracciano dietro le quinte del GF Vip

Tommaso Zorzi: «Dopo la circoncisione posso dire che ho un gran bel pene». Poi svela da quanto non fa sesso

L'abbraccio rifiutato della mamma di Edoardo Tavassi

Emanuela Fuin, mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi si è rifiutata di abbracciare Charlie Gnocchi, ex concorrente del reality. Il conduttore radiofonico si sarebbe avvicinato sorridendo ma lei gli ha dato palesemente le spalle.

«Gli ho detto di andare a ca***e. Ma con tutto quello che scrive: "Tavassone è un simpaticone ma vorrei che morisse ammazzato"». Poi, ha aggiunto: «Ho visto George Ciupilan che andava ad abbracciare Edoardo e gli ho detto di non farlo». La signora Fuin ha così dimostrato di non essere molto aperta al perdono.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA