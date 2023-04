Edoardo Tavassi, la mamma insulta gli autori: «Che regia di m***a». Ecco cosa è successo dopo la finale del GfVip

La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da Nikita Pelizon, ma uno dei protagonisti del reality è sicuramente stato Edoardo Tavassi che si è contraddistinto per la sua simpatia ma, anche, per le sue strategie di gioco. Il gieffino, al termine della puntata, è poi rimasto sotto i riflettori a causa della sua famiglia, in particolar modo della mamma Emanuela Fuin.

La vicenda

Subito dopo la fine del GfVip, sui social è comparso un video girato da Guendalina Tavassi, presente in studio insieme alla sua famiglia per sostenere suo fratello Edoardo, in gara fino alla fine. Nel video, si vede la mamma di Edoardo e Guendalina prendersela con autori e registi del programma, immediatamente dopo la fine della diretta: «Inquadrali, ecco la regia di m***a!», ha affermato mamma Emanuela a pieni polmoni.

La rabbia di Emanuela

Secondo Emanuela, infatti, la regia del reality si sarebbe concentrata in troppe occasioni su fatti poco rilevanti, come "Alberto che dorme e tutti gli altri intorno" ed episodi simili, non riservando la giusta importanza ad altre situazioni.

