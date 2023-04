Giulia Salemi e l'amicizia con Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: «Nel nostro mondo è difficile costruire rapporti sinceri»

di Redazione web

Il Grande Fratello Vip è finito e con lui (almeno per ora) anche l'avventura di opinionista social per Giulia Salemi. L'influncer sul proprio profilo Instagram ha postato molte storie in cui ha aggiornato i suoi fan sull'andamento della diretta e nelle quali ha anche pubblicato "il dietro alla quinte" del programma.

Giulia ha, poi, riservato due storie "speciali" ad Alfonso Signorini e a Sonia Bruganelli con i quali si è formato un rapporto di amicizia e stima reciproca.

Le storie Instagram di Giulia Salemi

Nelle sue storie Instagram più recenti, Giulia Salemi ha riservato delle dolci parole ad Alfonso Signorini, al quale ha scritto: «Il nostro è un ambiente in cui è difficile costruire rapporti veri. La sincerità e la trasparenza sono merce rara. Alfonso si è dimostrato un amico, una persona che sa leggerti dentro ed indicarti la strada senza fare rumore... Grazie di tutto», aggiungendo un cuore rosso.



Giulia Salemi, poi, ha pubblicato una storia in cui Sonia Bruganelli le porge un regalo "di fine esperienza" del GfVip: un vestito di Louis Vuitton (che, però, Giulia non svela). L'influencer e la moglie di Paolo Bonolis si abbracciano contente di avere condiviso insieme questa lunga esperienza e Sonia dice: «La verità è che mi dipingono come cattiva ma non lo sono... almeno con chi non se lo merita». Giulia nel video ha scritto: «Da una scintilla può nascere un rapporto vero di sincera stima reciproca».

I progetti lavorativi di Giulia Salemi

Ora che il GfVip è terminato, Giulia Salemi potrà concentrarsi totalmente sui suoi nuovi progetti lavorativi. Alcuni giorni fa, l'influencer aveva annunciato ai suoi follower di avere preso la decisione di lasciare R101 perché troppo impegnata con social e televisione.

