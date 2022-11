Covid al Gf Vip, Bassetti sul virus "infiltrato": «Non è più quello degli ultimi anni»

di Redazione web

Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini, concorrenti dell'edizione del Grande Fratello Vip che si sta svolgendo attualmente, sono risultati positivi al Covid. Sulla questione si è espresso il virologo Matteo Bassetti.

Le parole di Matteo Bassetti

All'interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sono risultati positivi quattro concorrenti. I gieffini sono stati immediatamente isolati dal resto del gruppo e le loro condizioni sono buone. Il virologo Matteo Bassetti ha analizzato la situazione ai microfoni di The Pipol: «La Casa del Grande Fratello dimostra che il Covid del 2022 non è più il Covid del 2020 e 2021 grazie alle vaccinazioni, ai farmaci, alle conoscenze e alle varianti. Spero che questa cosa che è successa al Gf Vip ci faccia caprie che la filosofia dello zero Covid, che è quella cinese, non porta da nessuna parte».

Il virus "infiltrato"

Quella di quest'anno è la settima edizione del Grande Fratello Vip, reality show che è andato in onda anche durante le prime ondate di Covid. Il virus non era però mai riuscito ad entrare nella casa più spiata d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 18:33

