Gf Vip, Edoardo Tavassi mette in guardia Micol Incorvaia: «Se continui così...»

di Redazione web

Edoardo Tavassi da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip è diventato uno dei grandi protagonisti di questa edizione. Sui social non si parla d'altro, la sua simpatia ha conquistato pubblico in studio e da casa. Proprio qualche giorno fa, ha realizzato uno scherzo che ha fatto allarmare tutti gli inquilini: il fratello di Guendalina Tavassi ha fatto credere ai vipponi di essere stato squalificato. Questa volta, invece, ce l'ha con Micol Incorvaia... Cosa è successo?

Cosa è successo

«Guarda che appena uscita da quì, se continui a mangiare così... ci vediamo a Vita al Limite», ha detto ironicamente Edoardo Tavassi rivolgendosi a Micol Incorvaia. Tutto è successo mentre i due inquilini stavano chiacchierando fuori in giardino insieme a Daniele Del Moro e Luca Salatino.

La sorella di Clizia Incorvaia stava sgranocchiando uno snack, per poi fermarsi di colpo ed esclamare: «Basta mangiare! Non ne posso più», Edoardo a quel punto ha iniziato ad imitare la voce dei doppiatori del programma di Real Time (Vite al Limite) e si è inventato un'ipotetica storia con Micol protagonista, suscitando l'ilarità dei presenti: «È iniziato tutto con dei piccoli dolci, ero al Grande Fratello e non pensavo che la fame mi prendesse in ogni momento...».

Poi ancora: «È stato imbarazzante quando fui eliminata, non riuscivo a uscire dalla porta rossa così vinsi il programma...». Micol Ircovaia non ha preso le parole di Edoardo come un'offesa e si è lasciata andare ad una lunga risata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Novembre 2022, 22:25

