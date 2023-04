GfVip, il gesto di Signorini per Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: cosa ha fatto

L'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a causa di un'infezione polmonare, dopo essere stato colpito da un forte affaticamento respiratorio. La situazione è così preoccupante che persino Alfonso Signorini, amico di Berlusconi, ha deciso di annullare la festa in programma per il suo compleanno a causa delle ultime notizie sulla salute dell'imprenditore.

GfVip, rimpatriata dopo la finale: ecco chi c'è insieme ad Antonella Fiordelisi (e chi non c'è)

Pamela Prati, il mistero del collo sempre coperto al Gf Vip: «Ecco perché lo faccio»

Berlusconi come sta? Le reali condizioni di salute dell'ex premier in terapia intensiva

La decisione di Signorini

Alla festa erano stati inviati, in diretta televisiva, anche tutti i concorrenti che hanno partecipato al GfVip da poco concluso.

Signorini e Berlusconi sono legati da una forte amicizia e stima, ed è stato il gesto dell'ex Presidente del Consiglio di stare vicino a Signorini durante il lutto per la morte di sua madre, nel 2011, a cementare il loro rapporto.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com



LEGGI ANCHE:-- Rita dalla Chiesa scrive un post sui social per Silvio Berlusconi: dure critiche. La reazione della conduttrice

Sabrina Impacciatore e il complesso del naso: «La gobba è spuntata a 12 anni, ho pianto». E racconta l'errore commesso con Depardieu https://t.co/4aXqkSCpf2 — Leggo (@leggoit) April 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA