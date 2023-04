Edoardo Donnamaria: fuori oggi "Il cielo stanotte", la canzone d'amore per Antonella Fiordelisi. Testo e significato

di Redazione Web

Edoardo Donnamaria ha scritto una canzone per la sua amata Antonella Fiordelisi, che si intitola 'Il cielo stanotte'. Il conto alla rovescia è finito: la canzone è uscita su tutte le piattaforme di streaming il 4 aprile a mezzanotte. Il d'amore con il quale Edoardo ha cercato di stupire Antonella ha sorpreso anche tutti i suoi fan: una canzone d'amore tutta per lei. Ma, ascoltando per la prima volta le note della canzone, cosa vuole trasmetterci il testo? Andiamo a scoprirlo...

Edoardo Donnamaria, la canzone "Il cielo stanotte" infiamma i fan: la dedica d'amore per Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria festeggiano 5 mesi insieme

"Il cielo stanotte" è il titolo della canzone di Edoardo Donnamaria

L'ex concorrente del GfVip da diversi anni porta avanti la carriera da cantautore con il nome Drojette. La musica per Edoardo è passione è passione e soprattutto un modo per esprimere ciò che sente. La canzone che ha scritto e dedicato alla sua fidanzata ha una melodia piacevolmente leggera. È un brano che esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere.

«Tu mi prendi per mano e mi dici: "il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere". E non sai dove andiamo ma non è importante se ci sei tu con me che mi sai stringere», canta Edoardo nella canzone.

Una fortissima e impulsiva dichiarazione d’amore quella di Edoardo per Antonella che non smette di sorprendere, ancora una volta, tutti i suoi fan.

