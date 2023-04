Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, Le Iene ripropongono un vecchio scherzo ma il web si indigna: ecco perché

di Redazione Web

Le Iene ripropongono un vecchio scherzo fatto a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, una delle coppie nate dal programma Uomini e Donne. Lo scherzo, che in passato aveva già fatto discutere perchè considerato "crudele", ora è stato duramente criticato, visto che oggi la giovane coppia è anche in attesa di una bambina.

Lo scherzo

Zelletta nello scherzo, avvenuto in piena pandemia, fece credere a Natalia di averla tradita scatenando una reazione, comprensibile, ma decisamente disperata nella ragazza. L'ex tronista non solo finse di aver avuto dei rapporti con un'altra donna ma le fece credere anche che ora aspettava un figlio da lei. La 25enne aveva cominciato a piangere disperatamente e ad urlare a squarciagola contro il ragazzo e contro i suoi stessi genitori che erano lì con lei, alzando anche le mani contro Zelletta non controllando la rabbia.

Le polemiche

Le Iene commentarono dicendo che in effetti il loro amore non era finto, come spesso si crede in questi programmi, ma autentico. Lo scherzo però non era piaciuto al pubblico, che lo considerò eccessivo, ancor meno è piaciuto il fatto che sia stato riproposto 3 anni dopo e con l'aggravante che ora Natalia è anche incinta e potrebbe essere turbata nel rivedere quelle scene. Sul web si sono scatenate le polemiche, che hanno parlato di tv trash, ma i diretti interessati non hanno fatto parola e hanno deciso di non commentare nuovamente quanto era accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 10:12

