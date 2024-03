Beatrice Luzzi provata dopo la finale del Grande Fratello: «Sono uno straccio, la mia vittoria siete voi»

di Redazione web

Protagonista indiscussa dell'ultima edizione del Grande Fratello. Tra liti ed emozioni, Beatrice Luzzi, che a sorpresa è arrivata seconda, su Instagram ha detto la sua ai tantissimi fan. Un ringraziamento sentito e a tratti commosso quello della ex gieffina: «Ragazzi sono in treno sto andando a registrare Verissimo. Non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria, però, siete voi. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto, per supportarmi e sopportarmi. Ricambierò al più presto», ha detto Luzzi in un video su Instagram in cui si è mostrata al naturale, a tratti provata dall'interminabile esperienza al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Il Gf di Beatrice Luzzi

Mille sfumature e tanto carattere, Luzzi ha dominato la narrazione del reality, anche se alla fine ad aver avuto la meglio è stata Perla Vatiero, che entrata a percorso già avviato. Uno smacco per Luzzi e i suoi fan che forse davano per scontata la vittoria dell'attrice.

Luzzi ha accettato il verdetto in maniera sportiva, senza, però, lasciarsi scappare l’occasione di lanciare una sottile stoccata a Vatiero: «Allora ragazzi ha vinto l’amore, speriamo almeno che duri oltre la finale», ha detto l'attrice.

Web diviso

Dopo il trionfo di Vatiero non sono mancate le polemiche sul web. Molti, infatti, avrebbero preferito che ad alzare il trofeo fosse Luzzi. È, infatti, stata diffusa in rete una conversazione tra Signorini e la concorrente sul finire della diretta. Seguendo il labiale, pare che il conduttore le avesse detto: «Sei grandissima. Mi dispiace, io ci ho provato…». Fanpage smonta la ricostruzione sostenendo che il conduttore ha in realtà affermato: «Sei grandissima, ti ho sempre amata sai?!».

Intanto, sotto al post di Luzzi tantissimi i commenti: «Salutiamo tutti la vera vincitrice di questa edizione»; «Bea sei stata la concorrente migliore della storia del Grande Fratello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 17:50

