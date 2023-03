Valentina Ferragni scomparsa dai social, il silenzio preoccupa i fan: «Aveva detto di avere la febbre»

di Redazione web

Valentina Ferragni da diversi giorni non posta più foto o storie sul suo profilo Instagram. Solitamente la sorella minore di Chiara Ferragni è molto attiva sui social, che utilizza per comunicare con i suoi numerosissimi fan e follower. L'ultima foto che Valentina ha pubblicato è di tre giorni fa: l'influencer era a Parigi.

Valentina Ferragni a Parigi, la story misteriosa: «Vorrei che fossi qui». Nuovo amore o messaggio all'ex?

Valentina Ferragni, miriade di look per la fashion week di Parigi: «Il mio ospite speciale li adora»

Valentina Ferragni attacca gli haters: «Non c'è un centimetro di pelle che non mi abbiano criticato»

Valentina Ferragni addio ai social?

È risaputo che a volte prendersi una pausa dai social media, soprattutto Instagram, possa davvero giovare alla salute mentale, ed è proprio per questo motivo che molti personaggi dello showbiz alle volte "spariscono" per poi tornare più "carichi" di prima. I follower si chiedono se questo sia stato il ragionamento anche di Valentina Ferragni che da diversi giorni non compare su Instagram.



Il lavoro di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni in questo periodo è molto impegnata con il suo lavoro perché, oltre ai numerosi viaggi che sta facendo, sta anche seguendo tutto lo sviluppo della sua nuova linea di gioielli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA