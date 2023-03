Valentina Ferragni a Parigi, la story misteriosa: «Vorrei che fossi qui». Nuovo amore o messaggio all'ex?

di Redazione Web

Valentina Ferragni ha un nuovo amore? Sono passati alcuni mesi da quando la sua relazione con Luca Vezil è giunta al capolinea. Nonostante non siano più una coppia, i due continuano a nutrire un profondo affetto l'uno per l'altra e non è dato sapere se possa esserci un effettivo riavvicinamento dopo un lungo periodo di pausa. Ora però si aggiunge un nuovo capitolo: la sorella di Chiara Ferragni ha infatti condiviso sui social un messaggio “criptico” che farebbe pensare a un amore misterioso.

Fedez rompe il silenzio: «Preferisco stare lontano dai social». Cosa ha detto su Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, Fabrizio Corona sgancia la bomba: «Lei vuole divorziare, Fedez sta malissimo»

Chiara Ferragni, ennesima frecciatina social: «Siete la mia vita». Ma esclude Fedez

La storia su Instagram

L'influencer è volata pochi giorni fa nella capitale francese insieme alla sorella maggiore Chiara Ferragni per la Paris Fashion Week. Valentina ha condiviso diverse storie su Instagram ma una in particolare non è passata inosservata ai suoi follower.

La minore delle sorelle Ferragni, infatti, ha catturato l'attenzione dei fan condividendo un filmato in cui mostrava la sua visuale dal taxi mentre attraversava la Senna. Davanti a lei un tramonto mozzafiato e sullo sfondo la Torre Eiffel: «Wish you were here» ovvero «vorrei che tu fossi qui», ha scritto Valentina a corredo del video.

Chi è il destinatario del suo messaggio misterioso? Dopo aver annunciato pubblicamente la sua separazione da Luca Vezil, la sorella dell'imprenditrice digitale è stata associata ad altri uomini, ma nessun flirt è mai stato confermato. Rimane dunque il dubbio se il messaggio sia rivolto al suo ex fidanzato o a un nuovo eventuale flirt di cui però non si conosce l'identità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA