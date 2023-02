Valentina Ferragni, miriade di look per la fashion week di Parigi: «Il mio ospite speciale li adora»

di Redazione web

Valentina Ferragni è pronta per assistere alle numerose sfilate di moda che la aspettano alla fashion week di Parigi. L'influencer si trova già nella capitale francese insieme alla sorella maggiore Chiara Ferragni con la quale ha già postato diverse storie sul proprio profilo Instagram. Uno dei protagonisti indiscussi comunque, resta il cagnolino di Valentina, Pablo, che ancora una volta, ha "aiutato" la padrona a preparare la valigia.

Valentina Ferragni attacca gli haters: «Non c'è un centimetro di pelle che non mi abbiano criticato»

Valentina Ferragni, hater all'attacco: «Sei davvero poco fine, forse è meglio se ti alleni un po'»

Chiara Ferragni fuori di seno, la sorella Valentina e il mini-dress troppo "mini": il doppio incidente di stile

La storia Instagram di Valentina Ferragni

In una delle ultime storie Instagram che Valentina Ferragni ha postato, mostra una miriade di look da portare a Parigi per la settimana della moda. L'influencer scrive: «Sto preparando tutti i look per la fashion week e ho con me un ospite speciale. Sta apprezzando tutti i miei outfit» e aggiunge le emoticon del cuore e della faccina che piange commossa. L'ospite che cita è il suo cagnolino Pablo del quale Valentina Ferragni è letteralmente innamorata. L'influencer lo porta sempre con sé e negli ultimi tempi ha più volte dichiarato che è proprio lui l' "uomo" della sua vita.

I progetti lavorativi di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è impegnata su vari fronti per quanto riguarda il suo lavoro: l'influencer, infatti, oltre ad essere molto attiva sui social è anche fondatrice del suo marchio di gioielli del quale sta per promuovere la nuova (attesissima) collezione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA