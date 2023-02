Valentina Ferragni attacca gli haters: «Non c'è un centimetro di pelle che non mi abbiano criticato»

di Redazione web

Valentina Ferragni è tornata a parlare del body shaming che ha subito (e continua a subire) sui social. L'influencer si è confidata al podcast Torcha dove ha spiegato che molte delle offese che le sono state rivolte l'hanno ferita ma che ora che ha 30 anni, non ci fa più caso. Anche Chiara Ferragni ha ricondiviso il video della confessione della sorella che ha sempre sostenuto anche sui social. Valentina Ferragni posta spesso messaggi sulla body positivity.

Il racconto di Valentina Ferragni

A Torcha Valentina Ferragni ha parlato delle critiche degli hater: «Non c'è un centimetro della mia pelle che non mi sia stato criticato. Mi hanno detto che ho la faccia gigante, che sono quadrata e quindi sarebbe meglio se non indossassi i vestiti, che sarebbe meglio se mi rifacessi il seno o anche che sono strabica. In passato sarei stata sicuramente più propensa a diventare la persona che gli altri volevano e si aspettavano di vedere. Piano piano ho capito che io non ho niente che non vada e penso che l'età, la maturità e la crescita facciano tanto per arrivare ad avere un rapporto sano con il proprio corpo».

Valentina Ferragni e gli impegni di lavoro

In questo momento Valentina Ferragni è impegnatissima con i propri progetti di lavoro. La sorella minore di Chiara Ferragni sta partecipando a moltissime sfilate della Fashion Week di Milano ma sta anche lavorando alla nuova collezione del suo brand di gioielli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 18:33

