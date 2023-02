Valentina Ferragni: «Io a 12 anni, sempre stata una sottona». Le foto al party anni '90 di Mattia Stanga

di Redazione web

Valentina Ferragni è sempre stata una "sottona": lo afferma lei stessa in una storia Instagram in cui ricorda la lei adolescente che scriveva al ragazzino che le piaceva senza però, ottenere i risultati sperati. La sorella minore di Chiara Ferragni, tramite foto e storie, ha raccontato la festa a tema anni '90 a cui era stata invitata e quindi la scelta curiosa dell'outfit rigorosamente tutto rosa confetto.

I ricordi di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, insieme a molti altri influencer, è stata invitata alla festa di compleanno del collega e comico Mattia Stanga. Il party aveva un tema ben preciso e quindi un dress code da osservare: catapultarsi di nuovo (e in tutto per tutto) nei mitici anni '90. L'influencer ha scelto di vestire i panni di Regina George, la protagonista del film "Mean Girls" interpretata da Rachel McAdams. Valentina era vestita tutta di rosa e proprio come la protagonista del film racconta di come avrebbe voluto conquistare il ragazzino che le piaceva a 12 anni. Valentina scrive: «Mi ha sempre ghostata (non rispondeva ai messaggi e non mi guardava nemmeno). Sono sempre stata una sottona».

Sicuramente per la Valentina Ferragni di 12 anni il fatto che quel ragazzino nemmeno la guardasse sarà stata una tragedia, ma col passare degli anni l'influencer si è decisamente rifatta. Valentina al momento è single: la sua storia d'amore molto importante con il modello Luca Vezil durata 9 anni è terminata alcuni mesi fa. E per adesso non c'è nessun nuovo fidanzato in vista.

