Valentina Ferragni, hater all'attacco: «Sei davvero poco fine, forse è meglio se ti alleni un po'»

Valentina Ferragni in questo momento è impegnatissima con la settimana della moda che si sta svolgendo in questi giorni a Milano. La sorella minore di Chiara Ferragni sul proprio profilo Instagram, mostra come stia correndo da una sfilata all'altra e nel frattempo si stia scattando molte foto. Foto che poi posta sul profilo ma che puntualmente vengono prese di mira dagli hater, come ad esempio l'ultima immagine pubblicata.

Valentina Ferragni presa di mira dagli hater

Gli hater non vogliono lasciare in pace Valentina Ferragni: sotto le sue foto infatti, compaiono sempre molti commenti negativi e cattivi di persone che criticano l'influencer. Sotto l'ultima immagine che la sorella minore di Chiara Ferragni ha pubblicato, compaiono frasi del tipo: «Hai davvero poca finezza» oppure «Io se fossi in te comincerei ad allenare un po' di più il lato B». Valentina di solito non riponde alle provocazioni ma recentemente ha pubblicato una storia in cui parla di body shaming e in cui scrive che una donna non si "classifica" a seconda della taglia o delle misure che porta.

La vita privata di Valentina Ferragni

In questo momento della sua vita, Valentina Ferragni ha detto di volersi dedicare esclusivamente alla carriera: dopo la fine della sua storia d'amore con Luca Vezil (durata 9 anni), l'unico uomo della sua vita è il cagnolino Pablo. Proprio nei giorni scorsi, Valentina ha postato su Instagram un pensiero per l'ex fidanzato che è il nuovo conduttore di "Are You the One" (programma in onda su MTV). La stima tra i due è grande e i fan sperano che possano rimettersi insieme.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 17:09

