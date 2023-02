Valentina Ferragni, sexy lezione di pole dance: «Passione e duro lavoro ripagano sempre»

di Redazione web

Valentina Ferragni non ha mai nascosto che una delle sue più grandi passioni sia la pole dance. La sorella minore di Chiara Ferragni, posta spesso immagini e storie che la ritraggono durante i suoi allenamenti. Ad esempio, in una delle ultime foto che ha pubblicato, Valentina si trova nella sala di danza appoggiata al palo sul quale svolge gli esercizi, in un tenuta molto sexy.

Valentina Ferragni pratica pole dance da diversi anni e rispetto all'inizio, come dichiarato da lei stessa, è molto migliorata. L'influencer recentemente ha postato un video in cui svolge un esercizio molto complicato che è però, finalmente riuscita a portare a termine in modo corretto.

Valentina Ferragni è molto legata alle sorelle maggiori Chiara e Francesca Ferragni. Quando la mamma di Leone e Vittoria ha fatto il suo esordio a Sanremo, Valentina (commossa) ha filmato e postato tutto su Instagram.

