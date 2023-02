Sanremo, Chiara Ferragni ha incantato tutti... anche l'ex cognato Luca Vezil. Lei però, lo snobba

di Redazione web

Chiara Ferragni ha esordito al Festival di Sanremo con grande stile: oltre a sfoggiare outfit davvero degni di nota, è piaciuta molto al pubblico per come si è posta e per la sua spigliatezza. Chiara è stata applaudita da tutta Italia e anche dall'ex cognato Luca Vezil che le ha dedicato una storia Instagram che però, lei non ha ripostato.

La storia Instagram di Luca Vezil

Una delle uscite di Chiara Ferragni che il pubblico ha più apprezzato, è sicuramente stato il momento della lettura della lettera. In un discorso a se stessa, Chiara ha raccontato praticamente tutta la sua vita: amore, carriera, figli. Luca Vezil, ex cognato dell'influencer, ha voluto farle sapere che il suo discorso era piaciuto anche a lui e per questo ha postato una foto di Chiara con tanto di emoticon dell'applauso. L'influencer più famosa di tutte però, lo ha "snobbato" e infatti non lo ha ripostato nelle proprie storie.

La fine della relazione tra Luca e Valentina

Luca Vezil e Valentina Ferragni sono stati insieme 9 anni ma alla fine della scorsa estate hanno deciso di intraprendere due strade diverse. L'ormai ex coppia sarebbe però, rimasta in buoni rapporti.

