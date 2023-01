Valentina Ferragni, l'ex fidanzato Luca Vezil sta male: «Non riuscivo a muovermi». Cos'è successo

Brutte ore per Luca Vezil. L'ex fidanzato di Valentina Ferragni è alle prese con l'influenza australiana e, come lui stesso racconta su Instagram, non sta affatto bene. «Stanotte sono stato peggio: brividi, spasmi, deliri (ad un certo punto non capivo se fossi sveglio o no, ma non riuscivo a muovermi, raga orribile)» scrive Luca aggiornando i suoi followers che prosegue spiegando cosa sta facendo per riprendersi.

Luca Vezil sta male, il racconto

«Ieri ho cambiato tachipirina 1000 con brufen 600 e sembrava andare meglio, stanotte mi è tornata indietro come una fionda» rivela. L'ex della Ferragni, avendo più tempo di leggere i messaggi, ammette di aver spulciato nel direct e aver trovato molte casi simili al suo, con la durata dai 5 ai 10 giorni. «Io spero di meno - conclude - perchè sono reealmente provato, mi dispiace sfogarmi qui ma sapete che cerco di essere sempre diretto nel bene e nel male e ora sto a pezzi».



Già nelle scorse ore, Vezil aveva informato i suoi fan sul suo status. Ma se inizialmente la febbre sembrava contenuta, dopo è esplosa. «Dopo un simpatico calo, non proprio drastico della temperatura (-0.6), che faceva ben sperare ho deciso di alzarmi e mettere qualcosa sotto ai denti, siamo in ripresa ho pensato....» scrive sul suo profilo Instagram e, preso dalla rabbia: «Fanculo te, l'Australia, i canguri, i koala e sto c***o».

La coppia scoppiata

Dopo la notizia della rottura tra Valentina e Luca, non è ancora chiaro in che rapporti siano i due. Nel giorno del compleanno di Valentina, giovedì 29 dicembre, quando ha compiuto 30 anni, è spuntato un dettaglio che non è passato inosservato. Ferragni ha condiviso numerose storie di amici e colleghi che le hanno augurato "buon compleanno", repostandoli tutti, tranne uno: quello dell'ex fidanzato Luca Vezil. Luca le ha dedicato una storia Instagram scrivendo alla sorella minore di Chiara Ferragni, delle dolci parole. Valentina però, non ha ricondiviso la storia sul proprio profilo come invece ha fatto con tutti gli altri suoi amici.

La relazione

Valentina Ferragni e Luca Vezil sono stati insieme per nove anni e si sono lasciati poco tempo fa di comune accordo (come hanno scritto sui propri profili Instagram). Oggi è un giorno importante per l'influencer che sta festeggiando i suoi 30 anni. Quando Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati, lei aveva spiegato che all'interno della loro relazione c'erano "troppi bassi". I due hanno quindi deciso di prendere strade diverse e recentemente l'influencer ha dichiarato di volersi solo concentrare sul proprio futuro lavorativo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 11:36

