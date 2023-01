Valentina Ferragni, ecco il nuovo ufficio (quasi completo): arredi minimal. «Sarà fantastico»

di Redazione web

Valentina Ferragni, il conto alla rovescia sta per finire: manca poco e finalmente potrà aprire ufficialmente il suo nuovo ufficio. La sorella di Chiara Ferragni ha attraversato un anno di grandi cambiamenti, oltre alla separazione dall'ex fidanzato Luca Vezil, Valentina ha deciso di cambiare aria concentrandosi sul nuovo ufficio che prenderà il nome del suo marchio di gioielli.

«Non è ancora finito del tutto, ma è già bellissimo», ha scritto l'influencer da 5 milioni di follower sulle Instagram stories mostrandosi solare e raggiante nella sala d'ingresso del nuovo ufficio che ha sede a Milano, nel quartiere Brera.

Il famoso brand Valentina Ferragni ha acquistato negli anni tanta notorietà ed è stato apprezzato così tanto da raggiungere un'ampia community di persone tanto da avere la necessità di aprire una nuova sede lavorativa, questa volta più grande e più spaziosa. Parola d'ordine? Semplicità. Valentina Ferragni ha optato per delle tinte neutre, niente di eccessivo: uno stile più moderno ed elegante, molto minimal.

Nessun parquet per il nuovo studio di Valentina, è stata una sua scelta: «Volevo per il nuovo ufficio qualcosa che fosse diverso dallo stile che c'è in giro che ormai vedo ovunque, voglio qualcosa di totalmente diverso, una ventata d'aria fresca».

«Io negli ultimi due anni sono cresciuta tanto, sono evoluta e sono maturata e volevo che il mio nuovo ufficio riflettesse questa parte di me, più elegante, minimalista e matura», aveva spiegato tempo fa la piccola della famiglia Ferragni.

Valentina Ferragni si sente una persona nuova, pare abbia le idee chiare su chi voglia essere e su quali obiettivi focalizzarsi. Sicuramente lo spirito determinato e ambizioso è di famiglia, esattamente come la sorella Chiara, imprenditrice digitale, che però per i suoi uffici ha scelto un arredamento più colorato e all'avanguardia.

