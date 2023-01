Chiara Ferragni, nuovo indizio che la famiglia si allarga? Il "messaggio" nel video TikTok

di Redazione web

Chiara Ferragni è in attesa del terzo figlio? A distanza di due anni dalla nascita della secondagenita Vittoria, i fan pensano alla nascita di un nuovo bebè per la famiglia Ferragnez. Il dubbio è nato dopo una diretta di qualche giorno fa di Fedez, nella quale il cantante, chiacchierando con sua moglie, si è quasi lasciato andare a una confidenza, bloccata immediatamente da Chiara.

Tuttavia, nel video i Ferragnez hanno smentito subito l'ipotesi di una terza gravidanza: «È una cosa bella della famiglia, non è incinta...». Ma un altro indizio è venuto fuori nelle ultime ore, facendo risvegliare la curiosità dei fan che ormai sono così affezionati alla coppia che vorrebbero vedere la famiglia allargarsi ulteriormente.

Chiara Ferragni e Fedez aspettano un terzo bambino? Ormai è chiaro che l'imprenditrice digitale non sia in dolce attesa e che, almeno per il momento, Leone e Vittoria siano gli unici figli che completano la famiglia Ferragnez. Ma mai dire mai. Ancora una volta, la Ferragni ha lanciato un nuovo indizio che ha scatenato il panico tra i commenti.

Il video virale su TikTok

Un video TikTok diventato virale è arrivato alle mani di Chiara Ferragni che, lo ha condiviso destando alcuni sospetti. «Questo è il figlio che ti ha fatto venire voglia di farne altri», si sente dire nel video a corredo con degli scatti del piccolo Leone, primogenito dei Ferragnez. «Questa è la figlia che ti ha fatto capire che due figli bastano e avanzano», ripete la voce automatica nel video allegata alle foto della secondogenita Vittoria.

Ed è quì che arriva l'indizio, perché Chiara ha smentito l'ultima frase facendo delle facce buffe, ironiche e dubbiose. Che messaggio, dunque, vorrebbe mandare? È chiaro che la Ferragni stia cercando di dare qualche indizio e i fan nei commenti non si risparmiamo nel tentativo di indovinare il messaggio: «Questa è la conferma, in arrivo il terzo figlio», ha scritto qualcuno. «Io sento che adotteranno un bambino», ha ipotizzato qualcun altro.

