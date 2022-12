Valentina Ferragni, look sparkling (di cristalli) per la festa dei 30 anni. Selfie dei Ferragnez in ascensore: «Mamma...»

di Redazione web

Valentina Ferragni ha festeggiato il suo compleanno insieme alla famiglia e agli amici più cari. La sorella minore di Chiara Ferragni ha raggiunto la soglia dei 30 anni e per l'occassione ha sfoggiato un look scintillante che ha segnato una nuova era della sua vita: dopo l'addio alla relazione con Luca Vezil, Valentina ha raggiunto un traguardo importante della sua vita che ha voluto celebrare con un party in un lussuoso locale di Milano.

Le foto del party

Valentina Ferragni per la festa dei 30 anni ha dato il meglio di sé in fatto di stile: con un mini dress a tubino ha catturato l'attenzione di tutti i festeggiati. L'abito che ha messo in risalto la sua perfetta forma fisica presenta un dettaglio non indifferente: semplice all'apparenza, ma decorato con un tessuto a forma di ventaglio posto sul lato sinistro dal seno fino al fianco, caratterizzato da mini cristalli che hanno reso il suo look brillante.

Non meno sparkling il make up, trucco glitter a effetto smokey eyes sulla tonalità pesca, in perfetta coordinazione con la torta con sopra la scritta "Dirty Thirty".

Rock e punk invece il look dell'imprenditrice digitale che ha raggiunto il party della sorella in compagnia del marito Fedez. I due, più innamorati che mai, si sono scambiati dei teneri baci sull'ascensore prima di raggiungere la festa.

«Mamma mi compri le carte dei pokemon?», esordisce Fedez ironico nel video condiviso da Chiara, che mostra la notevole differenza di altezza dovuta alle scarpe indossate dalla mamma di Leone e Vittoria: boots con tacco grosso e altissimo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 12:23

