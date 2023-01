Valentina Ferragni a Dubai, in mezzo alla tempesta: mostra l'ultimo acquisto. «Tanto non la userò mai»

di Redazione web

Valentina Ferragni si è concessa qaulche giorno di riposo a Dubai con le amiche e oggi, sabato 7 gennaio, sta rientrando in Italia per tornare nella sua Milano. L'influencer ha documentato tutta la vacanza sul proprio profilo Instagram e anche stamattina ha postato diverse storie che la vedono in viaggio verso l'aeroporto nel bel mezzo di una tempesta. Valentina ha poi rivelato ai suoi follower di avere acquistato un oggetto che non utilizzerà mai.

Valentina Ferragni, ciao ciao alimentazione sana: fast food e patatine fritte con le amiche a Dubai

Valentina Ferragni dimentica la custodia delle lenti a contatto e rimedia così: «Chissà cosa penseranno di me in aereo...»

Valentina Ferragni, il look sparkling (di cristalli) per la festa dei 30 anni. Il selfie di Chiara e Fedez in ascensore è esilarante: «Mamma...»

L'acquisto di Valentina Ferragni

In una delle sue ultime storie Instagram, Valentina Ferragni ha svelato ai suoi numerosissimi follower (su Instagram ne conta 4.5 milioni), di avere acquistato una borsa che probabilmente non utilizzerà mai. Si tratta di una pochette tonda tempestata di brillantini munita di una tracollina.

La vacanza a Dubai

Valentina Ferragni ha documentato tramite foto e storie il suo breve soggiorno a Dubai: con le amiche ha cenato nei locali più in voga, è salita al 148esimo piano del Burj Khalifa (il grattacielo più alto del mondo), ha fatto un'escursione nel deserto e ha visitato i mercati locali.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA