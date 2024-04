Fedez, vacanza a Miami con Leone, Vittoria e papà Franco Lucia: «Finalmente». Il dettaglio da 2.700 euro e il mistero sulla borsa Dior

di Dajana Mrruku

Le vacanze di Pasqua di Fedez sono trascorse in solitaria, in uno chalet in montagna con alcuni amici. Il rapper è stato per la prima volta lontano dai suoi figli Leone e Vittoria, dopo la separazione da Chiara Ferragni. Un divorzio non ancora annunciato, ma visti gli ultimi sviluppi e la nuova casa di Federico Lucia, sembra essere ormai inevitabile. Dopo aver trascorso le vacanze a Dubai, Leone e Vittoria hanno passato un po' di tempo con il loro papà e Fedez ha pensato di portarli con sè a Miami, insieme a nonno Franco. Federico è al settimo cielo per questa vacanza con i figli e finalmente potrà trascorrere alcuni giorni con loro.

Gli outfit da aeroporto sono semplici e "confy", ma il dettaglio di lusso è immancabile.

I dettagli del look

Dopo aver trascorso 5 anni di matrimonio accanto ad una delle donne più influenti nella moda come Chiara Ferragni, Fedez ha cambiato il suo stile da "skater boy", per diventare un uomo molto elegante e al passo con i trend.

La vacanza a Miami

Nel viaggio in aeroporto con direzione Miami, il rapper si è recato con i figli Leone e Vittoria, vestiti con delle comode tute (non di Chiara Ferragni) e nonno Franco che indossava uno zainetto di Louis Vuitton da oltre 2700 euro. Nelle storie Instagram di Fedez si può poi vedere un'altra borsa griffata Christian Dior dal valore di quasi 3000 euro.

A chi apparterrà la Dior Book Tote? Probabilmente alla mamma del rapper e nonna dei piccoli, Annamaria Berrinzaghi, che accompagna l'allegra combriccola in America, oppure potrebbe essere l'inseparabile assistente che segue Fedez negli spostamenti di lavoro.

