Morgan e Bugo in tribunale, l'ex Bluvertigo denunciato per diffamazione: «Massacratore di canzoni». La difesa: «È diritto di critica»

Tra Morgan e Bugo non è mai finita e a distanza di più di quattro anni da quell'iconico "Dov'è Bugo" i due artisti non hanno ancora sotterrato l'ascia di guerra. È cominciato tutto durante il Festival di Sanremo 2020. Litigate prima della kermesse, diversi battibecchi e poi quella scena surreale, durante la quale Morgan modificò il testo della canzone mettendo il collega con le spalle al muro. Quattro anni dopo si è passati dal palco al tribunale. Oggi la battaglia avviene a colpi di martelletto.

È ripreso il 30 aprile davanti al giudice monocratico di Imperia Marta Bossi, con l'esame della parte offesa e il controesame della difesa, il processo per diffamazione che vede imputato il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, citato in giudizio dal collega Cristian Bugatti, in arte Bugo, per fatti avvenuti a margine del Festival di Sanremo del 2020. All'udienza l'ex Bluvertigo non c'è, in quanto si trova a Roma per il Concerto del Primo Maggio. Morgan verrà così sentito il prossimo 28 maggio.