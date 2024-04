Fedez concorrente a LOL con una regola ad hoc: «Avrei chiesto più soldi se lo avessi saputo»

di Dajana Mrruku

La nuova stagione di LOL è uscita proprio oggi, 1 aprile, nel giorno dedicato agli scherzi e alle risate. Alla conduzione sempre Fedez, accompagnato da Frank Matano e Lillo che dalla control room seguono il cast eccezionale di quest'edizione mentre si sfida a colpi di gag e momenti divertenti. Tra i concorrenti ci saranno Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrica e Giorgio Panariello che promettono già di far divertire e ridere il pubblico e i loro concorrenti.

Tra questi, a sorpresa, anche Fedez che quest'anno indosserà i panni di ben 3 ruoli: conduttore, arbitro e, con sua grande sorpresa... concorrente!

Il nuovo ruolo di Fedez

Durante le prime puntate andate in onda da oggi, 1 aprile, di LOL, Fedez scoprirà di dover ricoprire un nuovo incredible ruolo: quello del concorrente.

Intanto, al momento dell'annuncio fatto da Frank Matano, il rapper non ha potuto nascondere la sua sorpresa e con un velo di ironia, la sua solita, ha risposto con «se lo avessi saputo, avrei chiesto più soldi!»

L'unica regola ad hoc creata per lui? Potrà ridere soltanto una volta, invece delle solite 3 possiblità, e poi sarà eliminato. Riuscità a vincere? O almeno a "rimanere in vita" per più di 10 minuti?

