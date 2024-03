Francesca Ferragni, Pasqua senza le sorelle Chiara e Valentina: vacanza con marito e il figlio Edoardo, ecco dove

di Dajana Mrruku

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono partiti per una vacanza di famiglia in occasione della pausa di Pasqua. Il piccolo Edoardo ha preso l'aereo e ha visto per la prima volta il Portogallo, Lisbona in particolare, città in cui la sorella di Chiara Ferragni ha trascorso un periodo di Erasmus quando frequentava ancora l'università.

I tre hanno condiviso numerosi scattti e storia Instagram mentre riscoprono le bellezze della città, tramite gli occhi curiosi del piccolo Edo.

Vacanze in solitaria?

Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Portogallo. Quando i due avevano pubblicato le foto in aeroporto, i fan avevano presupposto che stessero raggiungendo le sorelle di lei, Chiara Ferragni e Valentina e Matteo, che insieme a mamma Marina e ai piccoli Leone e Vittoria si trovano a Dubai per alcuni giorni.

Come mai questo allontanamento? I fan si sono insospettiti e hanno chiesto il motivo che però, ad ora, risulta ancora privato. Tuttavia, la maggior parte dei follower sostiene che la piccola famiglia abbia deciso di trascorrere privatamente qualche giorno prima delle feste e, in caso, raggiungere il resto del clan nel giorno di Pasqua.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 16:31

