Fedez: «Il 18 novembre piazza Duomo diventerà un 'villaggio del donatore'». L'evento annunciato sui social

di Alessia Di Fiore

Dopo la petizione sulla salute mentale, Fedez torna a parlare dell'importanza di donare il sangue, ma le sue non sono solo parole, il rapper anche in questo caso sposa la sua causa attraverso i fatti. Insieme all' AVIS e altri volontari, Fedez ha organizzato un evento, che si terrà sabato 18 novembre in piazza duomo a Milano, dove chi vuole potrà partecipare per donare il proprio sangue, basta prenotardi telefonicamente o tramite mail all' AVIS.

Il rapper nel mese di ottobre è stato ricoverato in ospedale a causa di un'ulcera sanguinante e una volta dimesso, appena fuori dall'ospedale ha espresso l'importanza di donare il sangue: «Donare il sangue può salvare molte vite, come è stata salvata la mia».

Pochi giorni fa anche la moglie, Chiara Ferragni, ha risposto all' appello del marito andando a donare il sangue: il buon esempio non può che partire da loro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 16:32

