Fedez con Leone e Vittoria a San Siro: «Prima volta allo stadio». Spunta il commento del Milan

di Redazione web

«Prima volta allo stadio» per Fedez insieme ai figli Leone e Vittoria. Il rapper è arrivato a San Siro per la sfida del Milan contro il Verona, ha portato con sé i due bambini (accompaganti dalla nonna Annamaria Berrinzaghi) per l'occasione vestiti in perfetto stile rossonero. Per Leone, la prima maglia, per Vittoria quella rosa e azzurra.

Fedez allo stadio con i figli

Fedez ha documentato con un post su Instagram la prima volta dei figli allo stadio con una carrellata di foto che hanno rapidamente raccolto poco meno di un milione di like.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 10:09

