«Fedez, rissa con Naska al party di Tony Effe. C'entra qualcosa Chiara Ferragni»

Fedez e la rissa al party di Tony Effe: le indiscrezioni

I fatti sarebbero accaduti durante il release party del nuovo album di Tony Effe, davanti all’ingresso di «un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere». Il rapper – secondo Dagospia – sarebbe venuto alle mani con Naska, un cantante «in modalità Damiano dei Maneskin che si muove in bilico tra pop e punk».

Il motivo della lite

Sia Dillinger che Dagospia parlano di una frase sui figli di Fedez.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA