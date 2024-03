Chiara Ferragni apre il canale Telegram: «Sono un po' rinc***nita sui social che non conosco». Cosa ha pubblicato

di Redazione web

Chiara Ferragni vuole superare la crisi. In particolare quella legata al consenso. Per farlo sà di dover intervenire sul suo modo di comunicare. Altro imputato in un processo mediatico di accuse nella gestione del caso Balocco. Una soluzione? Forse aprire un canale Telegram. A tre mesi esatti dallo scandalo, Ferragni – che recentemente aveva eliminato la possibilità di commentare i suoi post e le sue storie Instagram – ha detto ai fan: «Almeno posso leggere tutto quello che scrivete».

La decisione di Ferragni

Tutto è iniziato per scherzo nella prima serata di giovedì 14 marzo: «Secondo voi dovrei aprire un canale su Telegram?», ha chiesto Ferragni ai suoi 29 milioni di follower in una story su Instagram.

I primi contenuti

Chiara Ferragni ha pubblicato tre contenuti: un messaggio di benvenuto, un vocale di venti secondi in cui si è definita «un po' rincoglionita con i social che non conosco» e una foto dell'outfit del giorno «in anteprima per voi».

