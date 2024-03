Fedez a Londra, i geniali consigli ai fan: «Quando attraversate fate attenzione, qui guidano al contrario»

Fedez, in questo momento, si trova a Londra e lo ha fatto sapere ai suoi fan tramite diverse storie postate su Instagram. È stata una sorpresa per i suoi follower perché il rapper non aveva anticipato nulla sui social. Negli ultimi video che ha postato, il cantante dispensa alcuni consigli abbastanza scontati a chi avesse voglia di visitare la capitale dell'Inghilterra. Fedez, poi, posta anche un video in cui si trova in un ristorante londinese e, alla radio, stanno trasmettendo "Disco Paradise". La sua reazione è molto divertente. Ecco cos'è successo.