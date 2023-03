Fedez: «Ho preso psicofarmaci con gravi effetti collaterali: ecco come sto ora»

Dopo il Festival di Sanremo, Fedez è sparito (o quasi) dai social. Le sue brevissime apparizioni non hanno di certo cancellato il lunghissimo silenzio che per il rapper è sicuramente un record. E, invece di rassicurare i suoi follower, le poche storie pubblicate in questo interminabile lasso di tempo hanno spaventato i tanti fan della coppia mettendo in moto il gossip. Tutti hanno notato la forte balbuzie del marito di Chiara Ferragni e, spaventati, hanno iniziato a chiedersi quale fosse il motivo. Dubbi, indiscrezioni e rumor che, finalmente, Fedez ha voluto chiarire in prima persona.

Leggi anche > Fedez e la balbuzie, perché è successo: quali sono le cause e i possibili rimedi. Fan preoccupati: «È lo stress»

Il bacio e lo stress

Le ipotesi avallate da fan e specialisti del gossip hanno subito pensato a una crisi con la Ferragni. L'amplesso simulato con Rosa Chemical, ma soprattutto il bacio appassionato, hanno lasciato il segno. Difficile non ricondurre il suo «silenzio» al faccia a faccia (ripreso in video da uno spettatore in platea) con Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston. Una frittata in casa Ferragnez che portato tutti a pensare a una crisi profonda di coppia. Ma non finisce qui. Prima i rumors sul matrimonio finito, poi i litigi social con i giornalisti per la sua presunta omosessualità e, infine, la balbuzie. Fedez dopo il Festival non ha avuto un momento di pace e sempre più persone si sono convinte che i suoi problemi di dizione fossero legate a un carico di stress somatizzato nel modo peggiore. Ma adesso, finalmente, è stato Fedez a fare chiarezza in una vicenda che ha spaventato tutti gli appassionati del gossip.

«Eccomi qua»

Fedez torna a parlare su Instagram, nuovamente sorridente e senza più balbettare. «Eccomi qua, dopo una lunga, lunghissima assenza». Inizia così il racconto del rapper, deciso a raccontare nelle sue storie cosa sia realmente accaduto. «ci tengo a raccontarvi quello che è successo, perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia che non corrispondono al vero ed è giusto che vi racconti io cosa è successo». Per raccontare al meglio la verità, Fedez deve partire da quando gli è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Un evento molto traumatico che ha compromesso i suoi giorni, nonostante fosse guarito. «Solo oggi mi rendo conto di quanto non mi sia preso cura di me stesso. Mi sono affidato a psicofarmaci che ho cambiato, fino a trovarne uno che non era indicato a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato e mi ha dato degli effetti collaterali anche dal punto di vista fisico».

I tic nervosi

Tutta colpa del farmaco, dunque. Nessuna crisi matrimoniale o stress. Solo tanta depressione post operazione, mai realmente curata. Ed è stato proprio quell'antidepressivo a scatenare la balbuzie e i tic nervosi a Fedez. «Avendomi dato effetti collaterali molto forti, l'ho dovuto sospendere», spiega il rapper. «Senza scalarlo, cosa che non si fa. Ma stavo correndo rischi importanti quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina».

Leggi anche > LOL, terza stagione per lo show della risata. Ma c'è il mistero Fedez

«Effetto rebound»

Aver sospeso la medicina in modo drastico, ha portato al presentarsi dell'effetto rebound. «Una cosa che non auguro a nessuno», dice Fedez incupendosi. «Oltre a darmi un annebbiamento importante a livello cognitivo, mi ha dato dei grossi spasmi muscolari alle gambe. Vertigini e mal di testa molto forti, nausee incredibili. Ho perso 5 chili in 4 giorni...». Ecco perché non ha potuto presenziare alla presentazione di LOL 3 e nemmeno presenziare al processo per la strage di Corinaldo.

«Ecco come sto»

«Ad oggi non sono al 100%... ho ancora vertigini e sudorazioni pazze, ma miglioro giorno dopo giorno. Per quanto questo periodo sia stato molto infelice mi ha fatto capire tante cose», dice Fedez scoppiando a piangere. Ma, asciugate le lacrime, riprende a raccontare: «Mi ha fatto capire quanto io mi voglia focalizzare sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia focalizzarmi sulla mia famiglia. Su mia moglie, in particolar modo. In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei ed è l'unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo. E mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di me**a mediatica totalmente immeritata».

Il consiglio di Fedez

«Insomma se posso darvi un consiglio è che qualsiasi evento traumatico vi accada, prendetevi cura della vostra salute mentale e delle vostre ferite, perché se non lo farete saranno loro a reclamare il bisogno di essere curate anche nella maniera più brutta possibile. Questo il riassunto dei miei due mesi di me**a. Ci tenevo ancora a ringraziare mia moglie, ha dovuto badare a una famiglia intera e a me, non è per niente scontato. Sono un uomo fortunato», pubblicando subito dopo un post in cui stringe forte la mano di sua moglie. Facendo capire che i Ferragnez non sono mai stati uniti come adesso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA