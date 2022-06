Fedez, «niente sesso prima del matrimonio»? La replica alle parole del Papa alle giovani coppie

Fedez contro il Vaticano. Il rapper si è scagliato contro un'affermazione del Papa verso le giovani coppie: «Non fate sesso prima del matrimonio» e, pubblicamente, ha espresso il suo dissenso. «Buon sabato 18 giugno dal 1730» scrive Fedez sotto l'articolo che riporta la notizia. E nella stories successiva commenta: «Amici vaticani: se non potete giocare al gioco almeno non fate le regole» invitandoli a tacere.

Ma non è tutto. Il rapper non si è fermato nel commentare le parole del Papa, secondo lui troppo retrograde rispetto al mondo attuale, e, al contrario, ha lanciato un invito a tutti i giovani: «Scopate amici, scopate più che potete (se vi va) che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano». Il rapper, attualmente a Bari per un concerto, si è subito allontanato dal pensiero del Papa e in modo diretto ha replicato sui social, come è nel suo stile. Infine, in un'altra story, Fedez continua a commentare con ironia e dice: «Comunque, il sesso prima del matrimonio solo se non vi fa arrivare tardi alla cerimonia».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 11:13

