Chiara Ferragni e Fedez, la beffa della piccola Vittoria: «Per me lo fa apposta...»

Fedez e Chiara Ferragni, ormai, non sanno più come fare. La piccola Vittoria «Ferragnez» sta diventando una vera e propria star sui profili Instagram dei genitori. Da oltre un mese suo papà Fedez cerca in ogni modo di farle dire «papà», ma lei con il faccino vispo si prende gioco del cantante e risponde solo «mamma».

E così dopo il post pubblicato lunedì 13 giugno da Fedez in cui si accende una vera e propria lotta tra padre e figlia, ecco che anche oggi il cantante milanese torna all'attacco sperando che la piccola Vitto prima o poi ceda. Soprattutto dopo essere guarito dal tumore al pancreas, Fedez dedica molte delle sue storie di Instagram ai suoi due bambini. Leone e Vittoria sono sempre sorridenti e spesso regalano delle gioie che riescono a far sorridere tutti i follower. E la lotta eterna tra un «papà» non detto e un «mamma» sempre più convinto è ormai diventata virale.

Così, anche oggi, mentre Vittoria è sul fasciatoio Fedez ci riprova e annuncia: «Ci risiamo». Fedez dice in modo perentorio «papà», ma lei non casca nella provocazione e risponde «mamma, mamma, mamma». Così Fedez stremato dalla battaglia persa continua deluso: «Cooosa? Vittoriaaa».

Ma lo scontro è aperto e le storie continuano. Fedez è ormai pronto a gettare la spugna e con rammarico ammette: «Lo fa apposta a questo punto».

Vittoria, divertita, continua a ripetere «mamma» senza mai darla vinta al suo papà. E lui ammette: «Se fa questo gioco fino a quando ha 14 anni mi farebbe molto ridere e soffrire allo stesso tempo». Tra i due la battaglia è ancora aperta e il tenero gioco di complicità che ne è nato fa intenerire tutti i suoi follower, ma sicuramente l'orgoglio di papà Fedez inizia a vacillare. Vittoria farà mai contento suo padre? Chissà...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 16:32

