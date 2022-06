Isola dei Famosi, Lory Del Santo sul presunto addio al fidanzato: ecco cosa è successo

Stop in diretta alla storia d'amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. La showgirl ha lasciato, durante una puntata del programma, il suo fidanzato. In molti hanno pensato che questo fosse un teatrino montatao ad hoc da Lory e, quando il portale The Pipol ha chiesto all'ex naufraga: «Vi siete lasciati?», Del Santo ha risposto: «Io Marco non lo vedo e non lo sento da lunedì. Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…». Sembra, dunque, che sia tutto vero.

Ed emergono anche le motiviazioni: «Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi». E ha aggiunto: «Credevo e speravo che “L’isola dei famosi” fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo».

L’ex naufraga ha ripreso anche ad attaccare Vladimir Luxuria, con cui dal primo giorno del reality non c'è stata unabella sintonia: «Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene» ha chiosato la regista. E poi le accuse ai concorrenti: «Hanno fatto di tutto per screditarmi. Secondo te non sarebbe stato giusto l’appoggio della persona che ami?».

Parlando di Cucolo, inoltre, Lory ha spiegato che, nelle scorse ore, è entrata in contatto con la madre: «Ho sentito sua madre al telefono. Che per la prima volta mi ha visto veramente affranta e nervosa. Non mi fa stare bene questa situazione». E lancia l'ultimatum: «Io credo che nella prossima puntata dell’Isola, a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono. Però lascio una riserva. Se lui non riuscirà a dire le cose giuste che riescono a convincermi e ad entrarmi davvero nel profondo del cuore, credo sia definitivo: tra me e lui finirà per sempre».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 23:30

