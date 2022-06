Vanessa Incontrada a Napoli con Gigi D'Alessio e la mozzarella, parte il coro: «Sei bellissima» VIDEO

Anche Vanessa Incontrada è salita sul palco allestito in Piazza Plebiscito a Napoli durante "Gigi uno come te", il concerto-evento per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio. La conduttrice e il cantante partenopeo hanno consolidato il loro legame d'amicizia lavorando fianco a fianco in "20 anni che siamo italiani", il programma andato in onda su Rai1 nel 2019.

Vanessa Incontrada sale sul palco accolta da "Sei bellissima"

La Incontrada è stata accolta dall'amico Gigi con un piatto di mozzarelle di bufala, la famosa specialità campana che Vanessa ha assaggiato e molto apprezzato, in barba alle polemiche scoppiate nei giorni scorsi relative alla sua fisicità e anzi - come in molti hanno notato - forse proprio in risposta ai pettegolezzi che la spagnola si è sempre fatta scivolare addosso. Ed è stato il quel momento che dalla piazza gremita è partito un coro: «Sei bellissima», hanno intonato i napoletani. Una vera e propria ovazione, anche quella dal sapore di affettuosa risposta al polverone dei giorni scorsi.

La polemica sul body shaming

Tutto era cominciato da una foto della conduttrice in costume da bagno pubblicata in copertina dal settimanale Nuovo e considerata da molti al limite del body shaming, visto che Vanessa è stata immortalata in una posa che non le rende giustizia. Se da un lato molti hanno sottolineato che bello o brutto sia uno scatto reale, altri hanno spiegato che un'immagine simile può essere anche offensiva a volte. C'è da dire che la Incontrada, da parte sua, ha risposto con grande ironia poco dopo pubblicando su Instagram alcune foto in cui fa jogging ed è in palestra con la didascalia: «Ma come l'Incontrada si allena? Siamo pazzi».

I messaggi social

Anche i social hanno accolto l'ingresso di Vanessa Incontrada con entusiasmo, e su twitter si sono moltiplicati i messaggi d'apprezzamento per l'attrice spagnola e per l'empatia napoletana.

Tutta piazza Plebiscito che urla a Vanessa Incontrada “sei bellissima”

perché Napoli e i napoletani vi insegnano a campare#GigiUnoComeTe pic.twitter.com/OwarkXqs6D — Marco Marfella (ilMenestrelloh) (@ilMenestrelloh) June 17, 2022

Un passo avanti la gente di Napoli che ha intonato “Sei bellissima” a #vanessaincontrada#GigiUnoComeTe pic.twitter.com/iruvsR9sGu — Antonella Carullo (@Antonellautrice) June 17, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 10:56

